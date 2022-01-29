許多情侶經過了熱戀期，因為失去了一開始的激情和新鮮感，感情越來越平淡，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座配對，在戀愛中能夠經得起時間的考驗，並且會因為對另一半的熟悉而越來越深愛、越來越離不開對方。

▍獅子座vs.射手座

這兩個星座的相遇不一定會非常和諧，因為兩人都是火象星座，脾氣較衝、個性也比較自我，相處上會有許多爭吵和拌嘴，是屬於打情罵俏、越吵感情越好的類型。不過射手座相對來說脾氣好一點，也比較有包容心，加上兩人都不太會記仇，吵過就過了，不會一再翻舊帳，無論再怎麼吵吵鬧鬧，也離不開彼此。

▍巨蟹座vs.天蠍座

這兩個星座很了解對方，加上同樣都是敏感又缺乏安全感的水象星座，會對與自己相似的人產生心疼和好感，也會給予對方毫無保留的愛。巨蟹座和天蠍座相處得越久，越能經得起時間的考驗，也更加珍惜彼此的感情，加上兩人的戀愛是屬於細水長流的類型，沒有太熱烈的階段，但也從來不曾冷淡過。

▍水瓶座vs.處女座

水瓶座和處女座的配對組合，看似非常不般配，但實際上卻有意想不到的火花，尤其是成熟的處女座比想像中更懂得尊重，水瓶座也能做到無私的包容，兩人都能給彼此想要的平淡的幸福感，一切契合得恰到好處。加上兩人懂得珍惜這段感情，所以越能久處不厭。