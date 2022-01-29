農曆春節不少人會買刮刮樂試手氣，一名網友近日花了100元買了一張刮刮樂，本來以為沒有中獎，當他再仔細看遊戲規則時，卻讓他瞬間中1萬元，令他開心地直呼「差點和獎金擦身而過了」，貼文曝光也引發網友熱議，更有人驚喊「太扯了，我會不會丟了我的1萬元」。

原PO昨（28）日於臉書社團《爆廢公社》指出，買了一張100元「歡樂賓果」刮刮樂，遊戲規則標示，若刮出的號碼，出現在賓果欄位中，3個號碼連成一線，即為連線成功。1條線為100元、2條線為200元、3條線為500元、4條線為1000元、5條線為2000元、4角全中為1萬元，若是刮出8個賓果線，就能抱走獎金30萬元。

原PO發現一旁的規則後，秒中1萬元。（圖／翻攝自爆廢公社）

根據原PO的圖片來看，看起來皆無法達成賓果，但仔細一看四個角的號碼03、24、19、23，與下方刮出的號碼一致，幸運刮出1萬元，令他驚喜地直呼，「玩這款賓果刮刮樂要注意喔，我差點和獎金擦身而過」。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「花100元中1萬好強」、「真的有陷阱，沒注意都不知道中大獎了」、「這不小心就會丟掉了」、「原來是這樣玩」、「我還真沒注意過欸，完蛋了」、「太扯了，我會不會丟了我的1萬元」。