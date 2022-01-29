苗栗縣竹南鎮1名女子日前經由手機通訊軟體結識1名自稱是分析師的好友，藉機介紹女子各項投資管道，並以高獲利等話術向女子洗腦，誘騙女子匯款20萬元投資，女子不疑有它，前往銀行匯款時，行員查覺有異，報警前來協助阻詐，保住女子積蓄。

竹南警分局竹南所是在接獲竹南鎮1家金融機構行員報案指稱，有一名女子疑似遭詐騙，員警立即趕赴現場，經了解女子是經由Line加了一名自稱「分析師」的好友，介紹女子投資各種虛擬幣APP進行投資理財，並反覆以「穩賺不賠」、「高獲利」等話術，慫恿女子匯款20萬元購買USDT幣(泰達幣)，女子信以為真前往金融機構臨櫃匯款。

機警行員發現有異後，拿出竹南警分局日前宣導發放的防詐宣導傳單給女子閱讀，並立即報警處理，竹南派出所警員楊翊姍、吳重佑到場後，耐心向女子說明此為常見的詐騙手法之一，成功令女子打消匯款念頭，成功保住積蓄。

竹南警分局為阻卻轄區居民一再受騙，特地製作防詐宣導傳單，彙集常見詐騙招數，逐一分送竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉等地區的金融機構宣導，請行員幫忙防詐，在民眾提匯款前，提示該傳單，共同守護民眾們財產安全。