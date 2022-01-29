大陸全國最先運行健康碼的杭州市29日調整賦碼規則，首次在「紅黃綠」三色健康碼基礎上臨時增設「橙碼」。本次健康碼規則的臨時調整，是杭州針對突發疫情作出的迅速反應——1月26日-29日，杭州累計報告本土確診病例40例，其中28日新增18例。

澎湃新聞報導，2020年，杭州市大陸率先啟用健康碼，實施「紅黃綠」三色動態管理，此次增設「橙碼」與疫情「封控區、管控區、防範區」概念直接相關。

澎湃新聞報導，杭州市新冠肺炎疫情防控指揮部指出，從29日凌晨開始，杭州部分市民的「健康碼」顏色會變為橙色。臨時調整賦碼規則，係為更精準做好疫情防控工作，降低疫情傳播風險。

據介紹，健康碼轉為橙色的市民主要為本人處於疫情防範區內的人群，存在一定的疫情感染風險。健康碼「橙碼」市民需前往就近的核酸檢測點，連續3天進行每日1次的核酸檢測，結果均為陰性後，健康碼將自動轉為「綠碼」。

目前，杭州各區的疫情防範區範圍內都已增設核酸檢測點，持「橙碼」市民可在做好個人防護的情況下就近檢測。持橙色健康碼，非必要不外出，確實有需要出門，切勿乘坐公共交通工具，不得進入人群聚集場所。

去年底寧波鎮海、紹興上虞疫情期間，浙江省開始落實分級管控措施，較「中高低」風險地區畫定更為細緻。

據浙江省政府網站顯示，該省去年11月15日下發《浙江省新冠肺炎本土疫情現場處置工作指引》明確：病例發病前或無症狀感染者首次陽性標本採樣前4天內居住點(以社區或自然村為單位)、工作點原則上畫為封控區；該封控區所在社區(行政村)的其他區域畫為管控區；縣(市、區)內封控區、管控區以外的區域畫為防範區。經1-2輪全員核酸篩查無陽性感染者後可根據專家組研判縮小管控區範圍至適當區域。

封控區實施封閉隔離、足不出戶；管控區人不出區、嚴禁聚集；防範區非必要不離開本縣（市、區）。

在26日杭州本輪疫情發生後，杭州濱江區、蕭山區、富陽區、上城區、西湖區陸續發布公告畫定封控區、管控區、防範區。