吳宗憲大女兒Sandy吳姍儒今(29日)和交往5年的CEO男友「王先生」結婚，世紀婚宴眾星雲集，而鬼鬼吳映潔也受邀，不過她卻在婚禮到一半時發生災難，禮服拉鍊突爆開，整個背部大走光，還出動邵雨薇、炎亞綸等人幫忙。

鬼鬼今和YouTuber關韶文一起到吳姍儒婚禮祝賀，未料她禮服的拉鍊卻壞掉，讓她背後大走光，關韶文和邵雨薇緊急在廁所幫她拉了20分鐘，還是拉不上來，炎亞綸在旁邊笑虧「妳這件到底多久沒有穿了」， 而整個過程全被關韶文記錄下來，他也直呼：「史上最荒唐」。

鬼鬼參加婚禮，禮服拉鍊突爆開。(圖／取自關韶文IG)

鬼鬼背後大走光，邵雨薇幫忙拉。圖／取自關韶文IG))

炎亞綸在吳姍儒婚禮開始前受訪就透露，新娘在1、2個月前就相當焦慮，「每次錄影都會說好緊張喔，因為好多事情要準備，結婚根本就是在整新郎新娘」，而邵雨薇則是被問到和吳慷仁婚禮進度，她也表示：「現在工作已經接到年後了，我們倆都滿忙的。」

吳姍儒今在台北文華東方酒店舉辦世紀婚禮，邀請400名嘉賓一起見證幸福，宴客開始前現身受訪，身邊少了新郎由爸爸吳宗憲陪伴，她坦言老公畢竟是素人，面對這麼大陣仗媒體難免會緊張，所以還是先把他藏起來。