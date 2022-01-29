農曆過年要到了，新的一年運勢究竟會如何呢？運勢命理網站「靈匣網」分享，牡羊座、處女座、獅子座、天蠍座的人在2022年上半年可能會有點辛苦，不過不用擔心，下半年運勢準備起飛，上半年撐過以後就有滿滿好運等著你們。

牡羊座

許多牡羊在過年後依然很迷茫，整體狀態低迷，身邊小人還多，看不到未來。這種情況下，其實不建議做出重大抉擇，比如辭職、分手等，因為很可能是一衝動，容易後悔。這是應該蟄伏的階段，先調整好心態，做好獨當一面的準備。進入到下半年，運勢將有很大轉變，機會大門向你敞開，整個人都自信起來。能去到更好的平臺重新開始，部分準備好的牡羊也可考慮創業。

處女座

目前很多處女座被老闆壓得死死的，動彈不得。工作的繁瑣和強度也只增不減，以至於容易心不在焉丟三落四，好在損失應該不大。不過，人際方面十分給力，夥伴並肩作戰的感覺不錯，能順利促成商業合作，情感也能給你帶來不少的慰藉。今年年中後，職場宛如戰場，激發出你無限鬥志。這對於你未必是壞事，不僅能感到充實有價值，或許還能把一直以來的委屈發泄出來。

獅子座

今年初獅子的事業還不穩定，很多人會面臨改革、重組、甚至解散，各方面受到制約。你如履薄冰，必須有所捨棄，沒法保證自己能有所得，這種身不由己的感覺簡直叫人抓狂！不過越是不爽，就越要收起往日的高調作風，盡量不被人抓小辮子，不要因急於還擊別人的冒犯而因小失大。而下半年能有所突破，許多事能按自己的想法去做。無論是跳槽、轉職、發展副業或是換個城市開始新生活，你都有更好的選擇。

天蠍座

其實2022年對天蠍來說，即使是上半年也並不算苦，只是你容易被突如其來的桃花運打亂陣腳。有些人會沉迷玩樂不可自拔，沒法很好地平衡感情和事業。而且，就連在遊戲、賭博、教育、創作等方面，你也能獲得諸多收益。這種一路高歌的好運勢，恐怕讓你得意到開始張狂了，難免讓身邊人羨慕、嫉妒紅了眼。下半年你會漸漸恢復低調，更加沉穩，投身實務，做出的成就更加令人信服。