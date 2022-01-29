苗栗縣大湖鄉是草莓最重要的產地，春節連續假期預計將有大批旅客出入大湖，大湖鄉長胡娘妹關心鄉內治安及交通安全維護工作，透過大湖鄉「紅色琉璃瓦草莓園」，捐贈苗栗縣警察局車用四節紅藍爆閃警示燈71組及紅藍指揮棒500組，以提升警察執勤配備。

胡娘妹指出，每年草莓、溫泉季期間，大量遊客及車輛湧進大湖鄉及泰安鄉，警方也須投入大量警力執勤來加強交通疏導、維護交通安全，勤務經常要持續到夜間車流完全散去才得結束，昏暗的視線也威脅到員警執勤安全，因此與大湖鄉「紅色琉璃瓦草莓園」負責人胡益漂，共同捐贈員警交通執勤裝備1批，以保障員警及用路人安全。

苗栗縣警局長陳武康親自到場接受捐贈，非常感謝胡娘妹鄉長及「紅色琉璃瓦草莓園」的熱心公益，並肯定這次所捐贈的車用四節紅藍爆閃警示燈及紅藍指揮棒，確實能讓車輛駕駛人在夜間及天候不佳時，更能清晰看到員警，提升其警覺效果，確保員警在路口執勤時安全。