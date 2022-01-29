桃園市長鄭文燦採檢結果陰性。（桃園市新聞處提供）

大同公司2員工確診，其中1人是市府資訊中心機房駐點人員，桃園市長鄭文燦要求約8000多名市府大樓、綜合會議廳同仁快篩。鄭文燦稍早也完成快篩，結果為陰性。

鄭文燦下午主持防疫會議說明，案18781是大同在桃園市府駐點人員，而28日9樓機房所在地的108人快篩陰性。包括同機房人員PCR陰性，不過同機房人員需要居隔。此外29日108人全面PCR採檢，市府大樓包含綜合會議中心，所有人員都要快篩，每單位快篩結果都要回報給主管，根據採檢結果，擬定進一步措施。