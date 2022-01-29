嘉義市長黃敏惠（右二）參觀嘉農棒球九十回望特展。（廖素慧攝）

KANO是台灣棒球的重要開端，也是嘉義市的光榮史頁，嘉義市立博物館29日起舉辦「百年追求─嘉農棒球90回望特展」，此次展覽以「重新發現嘉農」為核心，探討二戰後台灣棒球的發展。

嘉義市文化局表示，此次展覽由國立成功大學歷史系副教授謝仕淵協助策畫，從1931年天下嘉農為起點，關注戰後嘉農棒球的版圖，了解以KANO為主的棒球發展與傳承，如何在這塊土地上生根。

黃敏惠表示，1931年嘉農棒球隊在日本甲子園大賽得到準優勝的好成績，這段歷史不只是嘉義的故事，更是台灣棒球的起源。如果說棒球是台灣的國球，那麼棒球的原鄉就在嘉義，而嘉農就是嘉義棒球的火苗。

黃敏惠表示，感謝謝仕淵副教授用心策展，嘉義大學艾群校長提供相關文物展出，這次展期自1月29日至8月31日止，邀請大家春節連假來參觀認識台灣的棒球文化。

市府文化局表示，此次展覽有「1931甲子園：天下嘉農」、「1928嘉義：真正的臺灣棒球隊」、「1951馬尼拉：臺灣棒球菁英在嘉農」、「2014嘉義：再現嘉農」以及「夢的起點」等5個單元，呈現嘉農登上甲子園的90周年回望。

展出文物包括嘉農1931年首次決戰甲子園的歷史影像、遠雄巨蛋典藏的日治時期使用的棒球球具、嘉義大學珍藏的球員求學影像以及本次特別介紹的嘉農球員拓弘山、藍德和及郭光也3人的物件。

此外，還有嘉義市立博物館的市民研究員協作活動「嘉義憶嘉農」相關成果，以協助行動參與包含「探尋棒球之都」地景互動等展項。