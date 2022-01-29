北市申請介接中央健保系統 侯友宜：配合中央 16:342022/01/29 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（29日）表示，中央有相關規定，地方一律會配合。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市申請介接中央健保系統 侯友宜：配合中央 訂閱影音： 中時新聞網 台北市政府擬推出台北的疫苗護照，近日向中央申請介接健保資料系統，對此，新北市長侯友宜今（29日）表示，中央有相關規定，地方一律會配合。 侯友宜表示，中央最近對疫苗護照也有提出相對的做法，這部分落實就好，中央有相關規定，地方一律會配合，例如八大行業、需要保護兒童的地方，做好疫苗護照，保護弱勢族群、保護特殊場所。 保健食品 台灣為基地放眼海外 同框「侯家軍」拍拜年影片遭疑行政不中立 侯友宜：平常心看待 #新冠肺炎 #台灣 #疫苗護照 #申請 #介接 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北各大市場、賣場採買人潮多 侯友宜：啟動交通管控 10:122022/01/29 生活 春節前視察 侯盯交通與防疫 04:102022/01/29 地方新聞 虎年虎事 台灣文化一探百獸之王 04:102022/01/29 財經焦點 超越加拿大 大勝北韓 輸給印度 2022年軍力排名 台灣名次曝光 08:472022/01/29 國際 Omicron社區感染擴大 指揮中心籲1族群快打疫苗 14:352022/01/29 生活 新冠肺炎5大監測結果曝 指揮中心：揪出3陽性 14:192022/01/29 生活 六都全淪陷！本土最新確診地圖曝 全國407人染疫 08:162022/01/29 生活 5千人捐血監測陽性率僅0.02％ 指揮中心：社區無隱形傳播 14:562022/01/29 生活 「龍是你兄弟」全台首播 台灣人壽 挺年輕世代 04:102022/01/29 財經要聞 陸駐美大使秦剛：台灣問題是中美之間最大的火藥桶 09:182022/01/29 兩岸 韓國擬申請加入CPTPP 鄧振中：台韓互有壓力 15:572022/01/29 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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