北市申請介接中央健保系統 侯友宜：配合中央

台北市政府擬推出台北的疫苗護照，近日向中央申請介接健保資料系統，對此，新北市長侯友宜今（29日）表示，中央有相關規定，地方一律會配合。

侯友宜表示，中央最近對疫苗護照也有提出相對的做法，這部分落實就好，中央有相關規定，地方一律會配合，例如八大行業、需要保護兒童的地方，做好疫苗護照，保護弱勢族群、保護特殊場所。