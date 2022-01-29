台北市環保局29日指出，「2022年補助環境教育推展事項實施計畫」申請即將開跑， 今年宣導主軸為「2050年邁向淨零碳」，每案補助金額以50萬元為原則，收件日為2月21日至25日，歡迎有志推展環教工作的民間團體加入申請行列。

環保局說明，環境教育基金補助計畫自2012年起推動迄今，已補助民間團體推展環境教育工作達270件次，協助民間深具潛力的環教種子人員，透過環教基金補助深耕環境教育，許多在地團體也因補助經費的挹注發揮環教影響力，更進一步獲得台北市或國家環境教育獎肯定。

環保局表示，台北市已於2021年4月22日宣布邁向2050淨零排放遠景，為響應市府淨零碳目標與路徑，今年度訂定環境教育宣導主軸為「2050年邁向淨零碳」，推動4大環教基金補助主題「智慧零碳建築」、「綠色低碳交通」、「全循環零廢棄」及「零碳生活促進」。

環保局指出，期藉由民間力量，規畫具深度且創新的淨零碳推廣計畫，提升北市多元的環教體驗，深入市民的日常生活。歡迎有志推展環境教育的團體踴躍申請，計畫相關資訊，可上台北市環保局網站最新消息，或台北市無圍牆環境教育博物館最新消息查詢。