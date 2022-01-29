農曆春節將至，民眾面臨買不到雞蛋的「蛋荒」，農委會聲稱是受到禽流感及近期氣溫落差大，以至於蛋源短缺，但傳統市場、超商及超商仍買得到蛋。對此，台北市議員王世堅痛批農委會是「神經大條慢半拍」，並指農委會未能事先掌握資訊以及時應對，王世堅更說，農委會若因為事情沒做好被念兩句，也是應該的，就當作是一種警示。

針對過年前的「雞蛋荒」，王世堅28日在中視政論節目《庶民大頭家》中，以「神經大條慢半拍」7字形容農委會。王世堅指出，農委會沒有充分掌握這些重要的民生、農畜產品的供應量能；也沒有很適時的在生產端收集資訊。雞瘟、寒流，或小雞農因成本增加不願意多生產雞蛋，這些都是原因，但這些事情農委會要充分掌握。

王世堅認為，台灣前20大蛋商、大中小蛋商，或是中南部許多以雞電共生型態經營的雞農，遇到飼料漲價、雞瘟和寒流，生產量就會下跌很多，當農委會沒有掌握這些資訊，就沒辦法估算大概什麼時候會出現供應的缺口。在農曆年前，民生必需品是絕對不能斷貨的，尤其雞蛋、麵粉和五穀雜糧等等，如果能適時掌握資訊並做出正確判斷，就能提前進口雞蛋以應對。

王世堅希望，農委會事先掌握資訊做判斷，不是事發之後才告訴我們、解釋原因，事後的解釋都是不必要的、多餘的，而農委會如果因為事情沒做好被念兩句，也是應當的，就當作策勵自己，當作是提醒、警示。