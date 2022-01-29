雲林國小繪製的古農版雲林溪上河圖。（周麗蘭攝）

雲林國小繪製的古農版雲林溪上河圖細節。（周麗蘭攝）

公誠國小繪製的現代版雲林溪上河圖。（周麗蘭攝）

公誠國小繪製的現代版雲林溪上河圖細節。（周麗蘭攝）

斗六國小繪製的未來版雲林溪上河圖。（周麗蘭攝）

流經斗六市11個里的雲林溪，縣府4年前展開掀蓋及親水景觀工程，斗六、雲林、公誠國小3校美術班學生去年集體創作「雲林溪上河圖」，作品描繪的細節令人感動，教育處將3幅各4公尺長的作品變成燈箱，矗立於溪畔，見證雲林溪的演化與人文歷史。

雲林溪掀蓋工程展開後，教育處號召斗六市的鎮東、鎮南、鎮西、斗六、雲林、公誠、林頭、保長等8所國小同步進行雲林溪創藝扎根計畫，探索雲林溪沿岸的生態、歷史、人文故事。

雲林、公誠、斗六國小的美術班學生以「戀戀雲林溪，川越斗六門」為題，仿清明上河圖模式，各自創作古農版、現代版、未來版的「雲林溪上河圖」，每一幅動員20、30名小朋友畫製14張圖拼接，總長約4公尺。

小朋友們描繪他們調查得知的雲林溪歷史與現況，包括斗六番仔溝遺址、太平老街、土地公廟、觀音亭、圓環老戲院、砲台仔、涵碧樓、眷村、斗六牛墟、圖南咖啡、行啟館、六房媽過爐、社口藝術水岸、官邸兒童館等。

國小學童們去蕪存菁，把大人記憶中的景象描繪得溫馨可愛，畫面活潑生動，令人既懷念歷史，又期待雲林溪掀蓋帶來城鄉新風貌。

教育處長邱孝文表示，古農版的雲林溪上河圖是小朋友考據地方耆老、閱讀文獻、蒐集老照片的史詩級創作；現代版可看出斗六藝術水岸園區是親子同樂的好選擇；未來版呈現小朋友的期待，有纜車可鳥瞰溪流美景、有滑水道可玩！

三幅雲林溪上河圖今年初於雲林永續方舟首度亮相，令人駐足欣賞良久，獲得極大迴響，是參訪人氣最高的一區。縣府教育處再與水利處合作把雲林溪上河圖做成燈箱，讓畫作永久矗立於城頂街旁的溪邊，也讓民眾透過兒童之眼重溫家鄉之美，目前已開燈。