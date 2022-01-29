落實春節防疫 侯友宜建議：若人潮擁擠應避免前往

春節假期第一天，新北市長侯友宜今（29日）下午3時許視察新莊宏匯廣場防疫措施，關於年節期間防疫，侯友宜表示，最重要是個人做好防疫，若人潮非常擁擠，還是建議避免前往，落實社交距離、戴口罩、三明治洗手法。
侯友宜表示，年節期間，最重要是個人做好防疫，若人潮非常的擁擠，還是建議大家盡量避免前往，至於到了現場以後，能夠適當的保持社交距離、戴上口罩，然後隨時三明治洗手法，要做好清消，摸過的東西手用消毒酒精消毒一次以後，保持手部乾淨。
侯友宜也提醒，若知道自己身體不太舒服就不要出門。尤其在餐廳飲食方面，要共食必須考量，最好跟自己熟悉的人，而且能夠適當地保持一定的間隔上，然後在彼此之間在整個影響會降到最低。
侯友宜強調，個人的自我防疫，配合政府落實規定來把防疫做到落實才是最重要。所以其實新北市在這一波的防疫目前像今天的確診個案是沒有，那前幾天有少數1個、2個陰轉陽的確診個案，都能夠迅速的反應把它守住，最重要還是靠市民朋友以及所有的業者都能夠配合確實落實防疫。
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