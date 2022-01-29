新年將至，許多企業已經發放年終獎金。有網友在臉書抱怨自己工作1年多，年終才領1600元，無奈嘆「除了認真努力，還要遇到一個會做人的主管」，並於下方公布企業名稱。不過貼文卻未受網友力挺，有網友發長文苦勸，指原PO應培養自己專業領域，再去追求理想的薪資，而非一遇不滿就上網「宣洩、公審」，只是被當笑話看而已。

1名網友在臉書「爆料公社」發文，指自己轉正迄今一年多，起初在原部門表現優異，獎金都拿的比其他人多，之後公司詢問是否有想學新工作的意願；原PO猶豫不決，回應自己能力不足，可能不適任後，公司仍將她調往新部門。

有網友因年終獎金僅領1600元，在網上曝光公司名稱公審，豈料未受力挺，底下網友建議培養自己專業領域，再去追求更優渥的待遇。（圖／翻攝爆料公社）

原PO表示，自己進去後十分努力學習，也一直在自我調整，但做一個月後還是不適應，反應想調回原部門，但卻被主管以「缺人手」為由說服，繼續留在該部門工作。

原PO續指，在這部門也待了6-7個月，自己很清楚沒有達到預期的效果，不過主管和同仁都稱讚她進步很多，但認真努力下，年終僅1600元，比起去年做不到3個月就有3600元還不如，「我只能說其實在對於工作除了認真努力，還要遇到一個會做人的主管」。

貼文一出後，底下網友幾乎一面倒，指並未有明文規定稱公司一定要發放年終獎金，不滿意可以換工作，沒必要貼文公審，「其實年終老闆可以不發的你知道嗎」、「沒法規規定一定要給，給年終也不是義務」、「其實年終獎金沒有規定一定要發的」、「建議如果不滿意，換工作便是，爆料真的可以不必」、「年終政府沒有規定一定要」、「不適合的地方就換，如果自己不換工作持續待著，就不要抱怨工作」。

另外有1名網友苦口婆心發長文勸，想要年終獎金，先思考自己能幫助公司創造多少價值，而非單以努力為由要求更多年終，更何況年終並沒有法定規定要給，建議以公司角度去看背後所負擔的成本，再思考以你目前的薪資，若身為老闆，能給多少的獎金，「找工作想要高薪，先去把自己的專業領域加強，拿著專業的領域去尋求妳嚮往的薪資才對」，而不是一有不滿就到網路宣洩，只是自曝其短，被當笑話看而已。