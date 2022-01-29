婆婆懷疑兒子外遇，第一時間提醒媳婦卻被罵！1名人妻日前被婆婆告知，她的丈夫曾2次帶女子回家吃飯，當下向婆婆解釋女子是丈夫的建築設計師，當時是剛好路過自家才邀對方回家吃飯，婆婆之後再說「好心跟你說，別怪我沒提醒」；人妻事後認為婆婆根本是在挑撥夫妻感情，但網友卻不這麼認為。

該名人妻在臉書「爆怨2公社」發文說表示，她的婆婆日前突然問她與丈夫多久沒嘿咻，還說「注意點，老公快要有小三了，妳都不知道」，婆婆說曾親眼見到丈夫2次帶1名助理回家吃飯，對方2人還有說有笑又共同進出，「我不會看錯，他們眼神閃閃爍爍，笑容也是閃閃爍爍的！」

人妻婆婆告知，她的丈夫曾2次帶女子回家吃飯，當下向婆婆解釋並非外遇，婆婆還說「好心跟你說，別怪我沒提醒」；人妻事後認為婆婆根本是挑撥夫妻感情。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該人妻說，她當下對婆婆解釋丈夫都有向她報備，那2次是因為該助理是建築設計師，丈夫與對方剛好在住家附近的工地工作，因此就邀對方到家裡吃飯，她要婆婆別多疑；事後她越想越憤怒，認為婆婆是在挑撥他們夫妻感情，還認為即便婆婆得知外遇，通常也是為兒子隱瞞，直接告訴媳婦是有其他目的。

多數網友認為該婆婆是好心提醒，卻被原PO曲解成有惡意，原PO則解釋婆媳本來感情就不好，對方氣她沒生兒子又不想再生，因此不認為婆婆會好心提醒；其他網友仍留言「「傻眼，這是好婆婆耶」、「我覺得妳的婆婆應該很喜歡妳，否則她不會提醒妳」、「婆婆幫忙隱瞞，等妳知道後，她不就惡上加惡」。