農曆春節期間，家家戶戶都會準備豐盛年菜，和親友慶團圓，開心之餘也吃下不少熱量，造成體重直線上升。不過營養師提醒，年菜除了大魚大肉之外，最需要忌口的是這3樣澱粉類製品！

營養師陳宗裕在臉書粉專PO文指出，過年之所以會變胖，大魚大肉並非主因，反而含澱粉類的食物才是「大魔王」，因為過量澱粉容易轉換成脂肪，但偏偏民眾又很喜歡吃，過年也容易不忌口。

▍年糕

通常是以糯米粉製作而成的傳統點心，因為不好消化，所以腸胃消化不良或者有相關疾病的人應限量食用，加上若用多油脂烹調的話會再增加消化負擔。而且年糕若是油煎，熱量會更高，一份可以達到200大卡左右。

▍發糕

拜拜時最常見的傳統糕點，又名鉢粄、發粄，諧音發財、高升，一份發糕熱量300大卡，也就是一碗飯左右的熱量，因此怕胖的人，記得當天吃完一顆發糕時，要減少一碗飯的攝取。

▍蘿蔔糕

最好選擇純蘿蔔絲所製作的蘿蔔糕，除了香氣較足，也比較健康，因市面上許多蘿蔔糕的蘿蔔含量低，所以整體澱粉比例較高，加上用油煎會較容易引起腸胃負擔，建議油煎時以不沾鍋加一點油，或者以蔬菜湯形式烹調也是不錯。蒸的蘿蔔糕一片約70大卡，如果是油煎可能會到130大卡。