屏東某醫院王姓女助理涉嫌透過以會養會方式，惡意吸金超過5000萬元，數十名長期跟會的護理師日前發現多次聯繫不上對方，才驚覺被倒會，每人損失金額從數萬元到百萬元不等，除第一時間報警外，院方獲悉消息也提供急難援助，協助大家先度過農曆新年。

受害護理師及親友約8、90人，「真的太無良！」眾人齊聲表示，王女在醫院擔任助理，起會超過10餘年，院內不少護理師及親友長期跟會，多年來都很正常；直到去年，她好幾次任意加會，基於信任，也很少人過問，現在回想起來便覺得事有蹊蹺。

受害林姓護理師說，一次30期的會，本來過年前就會到期，會尾的她被告知必須多繳2次，當時想說農曆年前還是能領到錢，因此不疑有他，不料王女突然人間蒸發，事後發現，這會至少超過半數人都認為自己是會尾，大夥傻傻繳錢，結果一毛都沒拿到，損失至少數十萬元。

光會錢就被捲走超過2500萬元，另王女還常與標到會的護理師，以媽媽罹癌化療、家人車禍急需用錢為由，央求對方把會錢原封不動又借給她，累積借款也有2、3000萬元，共計吸金超過5000萬元。

受害護理師說，醫院規模大，大夥對於跟會過程不會細問與詳談，才讓整件事如滾雪球般越滾越大。一名吳姓護理師說，王女去年底以運勢不佳為由，連名帶姓改名，過沒多久又跟丈夫離婚，今年1月15日過後，就再也沒人聯繫的上她，大夥皆認為，整件事都有預謀。

醫院高層坦言，王女目前曠職、失聯，且由於整起事件牽扯人數眾多，加上接近農曆新年，擔心損失金額龐大的護理師難過年，隨即啟動院內急難救助，過去僅讓遭逢變故家庭申請，此次破例讓受害者使用，同時提供心理關懷與法律諮詢。

屏東警方說，已有被害人陸續報案，並依詐欺等罪介入偵辦，多次傳喚王女到案，不過現未聯繫到人，若久傳未到，將發布通緝。