中華女足於亞洲盃完成晉級8強的第1階段任務，距離重返世界盃的目標也只差1勝，最直接的方式就是明晚10時擊敗菲律賓，除了重返亞洲盃4強，明年紐澳世界盃也直接到手，否則落入復活賽的難度更高。

中華女足上次打入世界盃是1991年的首屆賽事，上次躋身亞洲盃4強則是1999年。本屆亞洲盃有5張直進明年世界盃的門票，中華隊勝菲晉4就完成任務，若輸就得踢復活賽，則可能面臨兩種情況。

一種情形是世界盃東道主之一、不需要在亞洲盃搶門票的澳洲，30日擊敗韓國晉級4強，如此有2張門票留給8強賽落敗的4隊爭奪。但這樣一來，中華隊就得對上從1997年亞洲盃之後，就沒在正式國際賽取勝過的勁敵韓國。

另一情況是澳洲輸給韓國，8強賽落敗的3隊（不含澳洲）踢單循環賽，由第1名直接拿到世界盃門票。如此中華隊要對上中國大陸vs.越南、日本vs.泰國的敗方，最有可能形成台、越、泰3搶1的局面，中華隊也沒有必勝的把握。

如果在復活賽無法取得門票，中華女足就得透過明年2月的10搶3洲際附加賽搶搭世界盃末班車。然而加上其他各洲沒能直接晉級的勁旅，出線難度只怕有增無減。

避免夜長夢多，明晚直接勝菲律賓，就是中華隊搶世界盃門票的最佳途徑！不過菲律賓已非吳下阿蒙，兩隊上次遭遇是2019年的東京奧運資格賽，中華隊以4比2逆轉勝出，這次菲隊的23人名單中，卻有19人出生於美國，前鋒奎莎達（Quinley Quezada）還是中華女足門將程思瑜在日本JEF聯隊的隊友。小組賽菲律賓以1比0力壓東南亞強權泰國，6球大勝印尼，搶下B組第2，堪稱史上最強的菲律賓女足國家隊。

「雖然過去贏過菲律賓，但也過了幾年，她們的陣容也不同了。」中華隊日籍教頭越後和男說，看了菲泰之戰，菲律賓根本就像是美國隊，「我們絕不能看輕對手，絕不能放鬆，心態、身體狀態都要準備好，發揮出120％的戰力才行！」

面對即將到來的8強賽，中華女足28日也依照亞足聯規畫，從原本進駐的新孟買移動到3小時車程外的印度第7大城浦納。好消息是在此行接受的第6次新冠病毒PCR檢測中，日前被檢測出陽性反應的兩名職員也恢復陰性，讓中華隊全員到齊，迎接對菲律賓的關鍵一戰。