因應農曆春節假期，台中市各國民運動中心及港區運動公園在1月31日除夕及2月1日大年初一休館後，緊接於2月2日大年初二起開始營業，市府運動局表示，疫情期間各運動場館持續加強清消，以服務市民運動需求，市民年節期間在享受美食之餘，也可快樂動一動。

運動局長李昱叡表示，市府運動局與各國民運動中心積極關注疫情變化，因應農曆春節將至，目前全市營運中的朝馬、北區、南屯國民運動中心；長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心及港區運動公園皆已完成防疫配套規劃，在2月2日大年初二起即可提供市民運動參與服務。

運動局表示，台中市各運動中心為提供市民優質運動環境，持續配合教育部體育署最新修正發布的「競技及休閒運動場館業因應COVID-19防疫管理指引」、「游泳池因應COVID-19防疫管理指引」落實各項防疫措施，包括量體溫、加強環境淸消、員工健康管理及入館全程佩戴口罩（除使用游泳池或其他易使口罩潮濕的相關設施時），因應農曆春節期間，市民仍有參與運動的需求，將會視疫情狀況評估提高消毒頻率及調增防疫力道。

運動局指出，感謝各運動中心經營團隊在農曆春節期間犧牲假期，為台中市民提供優質運動場域，除兼顧防疫加強場館清潔消毒作業，也適度提高消毒頻率，並依體育署防疫指引於課程結束後全面消毒教室、設施及器材等全部使用範圍，各運動中心多處也設置酒精供使用；此外，市府也鼓勵場館工作人員，如櫃台、教練、清潔人員等踴躍接種疫苗，提升防疫力。

運動局強調，農曆春節期間市府實行各項防疫措施皆以市民健康為優先，讓市民享有優質運動環境，感謝各國民運動中心營運團隊面對疫情衝擊，仍持續配合落實各項防疫作為。各國民運動中心營業時間及課程調整等詳情可至官網查詢，朝馬國民運動中心( https://cmcsc.cyc.org.tw/ )、北區國民運動中心( http://tndcsc.com.tw/index.aspx )、南屯國民運動中心( https://www.ntsports.com.tw/ )、長春國民暨兒童運動中心( http://cccsc.wdygsports.com.tw/index.asp )、大里國民暨兒童運動中心( https://dlcscwdyg.com.tw/ )、潭子國民暨兒童運動中心( https://tzcsc.com.tw/ )、港區運動公園( https://kangchu.com.tw/ )。