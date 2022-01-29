就怕疫情打亂春節行程，近日社群平台瘋傳一則防疫提醒，強調「不要去大賣場，以免被匡列不能在家過年」，引起不少民眾擔憂轉傳。不過經查後發現此為錯誤訊息，並非足跡重疊者就一定會被匡列隔離，其實不必過於恐慌。

近日社群網站與LINE上流傳一則防疫提醒，內容提及「這陣子不要去大賣場買年貨，現在很容易被匡列，被匡列就不能在家過年，要去旅館過年了」，引起民眾關注，但根據衛生局官員指出，足跡重疊並非為匡列依據。

近日社群平台瘋傳「去大賣場會被匡列隔離」的訊息。（翻攝畫面）

近日社群平台瘋傳「去大賣場會被匡列隔離」的訊息。（翻攝畫面）

台灣事實查核中心調查，衛生官員指出，疫調會依據實際情況進行判斷，現行匡列隔離原則是與確診者近距離相處10到15分鐘，或未有適當防疫防護，或在密閉空間有接觸風險等。傳言的說法過於簡略，誤導讀者把「足跡重疊」視為「密切接觸者」，因此判定為「錯誤」訊息。

依據現行疫調，與確診者在大賣場的足跡重疊，不會直接被匡列為「密切接觸者」。民眾去商場購物，若僅有短時間交錯，且有戴好口罩，並不會被列為密切接觸者，但要提高防疫警覺，落實「自主健康監測」，若身體有不適，應做好防護去就醫。

台北市衛生局表示，現在對於密切接觸者的標準是與確診個案於症狀發生前三天至隔離前有密切接觸，像是共同用餐、共同居住或曾有面對面15分鐘以上的接觸。若被匡列為密切接觸者，原則上會統一送至防疫旅館隔離，若民眾能保持一人一室，且有獨立衛浴，也能居家隔離。