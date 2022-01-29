嘉義車站旅遊服務中心微改造，以新風格迎接來嘉旅客。（嘉義市政府提供）

嘉義車站旅遊服務中心提供老花眼鏡借用服務。（嘉義市政府提供）

嘉義市文化路夜市加強防疫宣導。（廖素慧攝）

春節連假迎來返鄉及旅遊人潮，嘉義車站的旅遊服務中心配合台鐵嘉義車站微整修，28日完工，重新亮相，呈現簡約的時尚風格，而文化路夜市是遊客必訪的熱點，嘉義市政府加強防疫實聯制等措施。

嘉義市政府觀光新聞處表示，嘉義火車站用「減法」微改造車站門面、大廳、候車廳、月台及旅遊服務中心，其中旅遊服務中心改變成時尚簡約的風格，用科技、專業諮詢及熱情耐心服務，提供旅客有關食、宿、遊、購、行等方面的諮詢。

市府觀新處長張婉芬指出，旅遊服務中心趕在農曆春節前完成，以因應返鄉及來嘉走春的旅客需求，有國、台、客、英、日等語系的旅遊諮詢服務、景點介紹、旅遊摺頁、乘車諮詢、電話線上即時服務、提供老花眼鏡、手機充電、wifi設施等，服務時間為每日上午8時至下午5時，全年無休。

而春節期間來嘉人潮增多，市府與文化路自治會加強防疫措施，在路口舉牌，提醒民眾逛夜市必須配合戴口罩、實名制、禁止試吃和邊走邊吃等防疫規定。

市府建設處表示，春節連假自1月29日起至2月6日，文化路夜市是嘉義市非常熱門的旅遊景點之一，疫情持續升溫，防疫不可鬆懈，市府持續在文化路夜市宣導落實口罩配戴、加強社交距離人流管制、掃瞄QRcode實名制登記等防疫措施。

市府建設處表示，文化路每一家攤商都有簡訊實聯制的條碼，逛街時一定要掃簡訊實聯制的條碼，禁止試吃和邊走邊吃，並做好拱手、不握手、勤洗手的防疫三手策略。