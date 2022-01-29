大陸外交部發布，大陸國務委員兼外長王毅於27日晚視訊連線中國駐美國、德國、古巴、巴基斯坦、布吉納法索使館、常駐聯合國代表團。大陸外交部黨委書記齊玉，副部長樂玉成、馬朝旭等出席慰問活動。

王毅指出，2021年是中共和國家事業中具有里程碑意義的一年，是中國外交攻堅克難、勇毅前行的一年。外交戰線全體同志認真學習貫徹習近平外交思想，科學統籌國內國際兩個大局，在抗疫外交中展現國際擔當，在多邊舞台上堅守公道正義，秉持天下胸懷，踐行為國為民，為捍衛國家主權、安全和發展利益，為維護世界和平和穩定作出了不懈努力。

王毅說，2021年也是外交戰線黨建工作卓有成效的一年。外交戰線各級黨組織深入學習領會習近平總書記系列重要講話精神，扎實開展黨史學習教育，全體黨員幹部受到全面深刻的政治教育、思想焠鍊和精神洗禮，為奮進新時代中國特色大國外交提供了堅強的政治、思想和組織保證。

王毅對全體駐外同志的忠誠擔當奉獻致以誠摯敬意，對廣大駐外人員家屬的理解支持表示衷心感謝。

王毅指出，2022年將召開中共二十大，外交戰線要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以黨的政治建設為統領，捍衛「兩個確立」，做到「兩個維護」，弘揚偉大建黨精神，始終牢記「國之大者」，化解各種風險挑戰，營造安全穩定外部環境，全力推進中國特色大國外交，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻。

王毅認真聽取了各館的情況介紹，與各館同志進行了交流，還詢問了駐外機構人員、華僑華人、中資企業員工、留學生工作生活情況。