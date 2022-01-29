台中市28日公布2名本土確診者，其中沙鹿區25歲女研究生，有台中足跡，市府已進行疫調，27日除匡列16名接觸者，28日再匡列22名診所候診者並居家隔離，共38名接觸者PCR篩檢結果全數陰性。市長盧秀燕說，民眾今年拜年可打電話或透過線上拜年等方式，減少走動、接觸，務必做好防疫，保護自己健康、保護家人以及其他親朋好友健康，為愛防疫。

市府已進行疫調，27日除匡列16名接觸者，28日再匡列22名診所候診者並居家隔離。（台中市衛生局提供／張妍溱台中傳真）

盧秀燕表示，確診女研究生匡列16名接觸者做PCR檢測，結果為陰性，加上足跡點診所前後時段看診病患，市府再加匡22人做PCR檢測，到目前為止也都是陰性；市府昨日匡16人，之後再匡22人，一共匡列38人PCR結果都為陰性，市府將持續追蹤。市府已完成所有足跡點清消作業，疫情期間適逢春節連假，市府全力備戰，呼籲市民務必配合相關防治措施，減少跨縣市移動，一起保衛城市健康安全。

盧秀燕說，後天就是除夕夜享天倫之樂，春節期間傳統習慣都會走春拜年，呼籲市民朋友們，今年疫情非常嚴峻，希望大家走春拜年可以改採科技的方式，例如拜年用打電話，或現今網路發達透過線上視訊問候等，原則上減少一點走動、接觸都是比較好的方法，請大家務必做好防疫工作，保護自己、家人以及其他親朋好友的健康。

衛生局長曾梓展表示，因應Omicron新型變異株威脅持續，且國內本土疫情升溫，需要全民的力量共同配合防疫，呼籲大家一定要佩戴好口罩、保持社交距離、勤洗手、遵照地方和中央的防疫措施，儘量減少外出，年節拜年透過電話問候或視訊拜年也很溫馨。

衛生局提醒，連假期間民眾如安排外出活動，儘量選擇前往開放且沒有人群擁擠的地方，並遵循疫情警戒期間外出全程佩戴口罩、與不特定人保持適當社交距離（室內1.5公尺、室外1公尺）、落實實聯制、體溫監測等防疫規範，親友聚餐也儘量控制人數，並遵守餐飲防疫措施。

另外出時可攜帶乾洗手用品隨時保持手部清潔，並準備備用口罩以便替換，返回住所時，要確實執行手部衛生。若出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，應佩戴口罩，儘速就醫，不要搭乘大眾運輸工具及前往其他公共場所。