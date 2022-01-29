農曆春節即將到來，今天(29日)開始放連續9天的年假，全台超市、量販店因為過年營業時間有些許調整，提醒還沒有採買年貨的朋友或是過年想逛超市的朋友要注意。

▍全聯

全聯官方表示，除夕(31日)全台門市營業時間至17時；大年初一(2月1日)至初三(2月3日)營業至21時；初四(2月4日)營業至17時；初五(2月5日)後恢復正常營業。不過各分店營業時間可能因疫情或其他因素彈性調整，還是依門市現場公告為主。

▍好市多

好市多除夕(31日)全台門市營業時間調整為9時至18時，大年初一(2月1日)休息一天，大年初二(2月2日)恢復正常營業時間，營業時間為10時至21時30分。

▍家樂福

家樂福官方說明，在過年前27日至30日所有店面延長營業時間至24時，除夕(31日)營業至17時；大年初一(2月1日)上午10點開始營業；初二(2月2日)恢復正常營業時間。原24小時營業分店，除1/31-2/1上述營業時間外，其餘時間仍全年無休；另外營業時間若有變更，以各分店公告為準。

▍愛買

新春年前28日至30日新竹巨城店延長營業至23時、其餘分店延長營業至24時。除夕(31日)全店營業時間至18時，初七(2月7日)各店恢復正常營業時間。

初一(2月1日)至初六(2月6日) 各店營業時間將調整如下：台南8時至23時；楊梅9時至22時；復興、景美、永和、桃園、忠孝、三重、花蓮、南雅9時至22時30分；豐原9時30分至22時；基隆10時至22時；新竹、水湳10時至22時30分；巨城10時至23時。

▍JASONS超市

JASONS除夕(31日)營業至17時；大年初一(2月1日) 上午10點開始營業；大年初二(2月2日)起恢復正常營業，百貨店則與各百貨營業時間相同。