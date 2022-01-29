新北中信特攻決心要用勝利迎接虎年的來臨！特攻29日前往台南嘉藥紹宗體育館作客面對台南台鋼獵鷹，靠著洋將與本土都有發揮的平均表現，最後以115比97輕鬆擊敗獵鷹，也送獵鷹吞下4連敗，特攻上半季打完取得8勝5敗，戰績也超越台啤英熊暫居第2。

即將領軍中華男籃參加世界盃亞太區資格賽的阿提諾，卻在上半場手感低迷，也讓獵鷹進攻從次節起陷入嚴重當機，反觀特攻靠著厄力、阿巴西攜手半場轟下31分拉開，打完上半場，特攻取得67比52大幅領先，阿提諾上半場投11中3。

來到第3節，林秉聖交出單節4投4中，百分之百命中率攻下9分的進攻表現，一度幫助特攻擴大領先到20分以上，不過獵鷹也靠3名洋將與林冠均的火力持續追分，不過打完前3節，獵鷹仍以72比90落後，厄力與賈西亞都拿19分。

獵鷹末節雖想嘗試繼續反撲，可惜他們無論怎麼苦追，都沒有辦法縮小差距到個位數，阿提諾還曾發生罰球完全沒碰到籃框的離譜狀況，獵鷹最後以18分之差慘敗，苦吞4連敗，明天小年夜將續在台南主場迎戰正處4連勝的台中葳格太陽。