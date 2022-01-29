金門縣府採購3萬支快篩劑，發送返鄉民眾居家使用。（金門縣府提供）

楊鎮浯縣長強調，台灣機場快篩不具「強制性」人人要做，而是「自願性」讓有需要的旅客健康、安全更有保障。（金門縣府提供）

金門春節規畫3道防疫機制，確保鄉親健康、平安。（金門縣府提供）

台灣5機場春節疏運，旅客搭機流程示意圖。（金門縣府提供）

台灣赴離島5機場3港口今起提供快篩服務，金門縣府澄清不是「強制性」人人要做，而是「自願性」讓有需要的旅客健康、安全更有保障，請鄉親不要緊張，大家開心回家過年。

金門春節期間估計有逾3萬名鄉親回家，在相關資訊不夠明確下，部分鄉親擔心台灣機場恢復快篩，隨行幼兒可能引起不適，因此打消返鄉念頭。楊鎮浯縣長今天率同縣衛生局長李錫鑫赴尚義機場視察防疫作業，針對鄉親的疑慮，再次提出說明。

楊鎮浯說明，台灣機場的快篩服務不具強制性，而是採自願性。搭機鄉親、旅客在過去14天內無症狀，可在機場直接辦理登機，也可以在機場進行自願性快篩。欲快篩檢查自身健康狀況者，要提前60分鐘辦理報到，

縣衛生局也提醒，鄉親旅客在登機前，都要填寫和繳交健康聲明書。縣府也派員在金門尚義機場發送1人1份「快篩包」，內有簡單操作說明，讓鄉親保護自己和家人的健康，至2／2發完為止。