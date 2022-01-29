新北市長侯友宜今（29日）前往新莊「宏匯廣場」視察業者防疫相關措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（29日）前往新莊「宏匯廣場」視察業者防疫相關措施。（葉書宏攝）

視察新莊宏匯廣場防疫措施 侯友宜籲民眾牢記「三明治洗手法」

新冠疫情仍未趨緩，為防範國內Omicron變種病毒，新北市長侯友宜今（29日）前往新莊「宏匯廣場」視察業者防疫相關措施，侯表示，請業者要做好容留人數控管，每2.25平方公尺內以一人為上限，並加強環境清消頻率、全面停止試吃。

侯友宜表示，春節期間大家都會到商場及賣場消費，請各位市民朋友進入公共場域務必配合各項防疫措施，包括實聯制、量測體溫、手部消毒清潔、戴口罩等。也請業者要做好容留人數控管，每2.25平方公尺內以一人為上限，並加強環境清消頻率、全面停止試吃。只有大家一起做好防疫，才能有安心購物消費的環境。

新莊宏匯廣場曹梅蘭總經理表示，疫情期間，商場內部從業人員已積極配合中央與地方政府的防疫措施，要求民眾入場前須遵循實聯制規定，並且量測體溫、噴灑酒精、監控容留人數，全店每日都會進行防疫消毒，以及追蹤員工體溫。共同落實防疫措施，為消費者的健康把關。

此外，侯友宜以拱手代替握手跟民眾拜早年，祈求市民都可以平平安安，並再次呼籲民眾務必落實實聯制，以及有效防止病毒傳染的「消毒→接觸→消毒」三明治洗手法。在疫情艱困時期，感謝業者跟市府一起並肩作戰，配合落實相關防疫措施與健康監測自主管理。在大家配合落實防疫措施下，都可以如同今年的春聯提詞「平安祥虎」、「平安尚好」，迎接迎接金虎好年。