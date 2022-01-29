根據氣象預測，美國新英格蘭和中大西洋地區這週末將受到威力強大的冬季風暴襲擊，降雪量預期達60公分，可能導致沿海淹水、停電和交通嚴重受阻，目前有超過5000個航班取消。

路透社報導，根據航班追蹤網站FlightAware數據，航空公司已取消5000多個原定於28日至30日間起飛的航班，另有8500多個航班延誤。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，東南岸外海有一個低氣壓系統正在形成風暴，隨著風暴往東海岸方向移動，預期威力會逐步增強。

國家氣象局28日針對有近490萬名居民的波士頓大都會地區發布暴風雪警報。

警報指出：「預料能見度將變得極低，幾乎無法出行。具破壞性的強風將導致零星停電，還可能對沿海地區造成嚴重影響，包括沿海淹水和海灘侵蝕。」

根據天氣預報，該地區降雪量可能達60公分深，預計從29日上午開始，風速將達每小時112公里，降雪量最多的地區預期為麻薩諸塞州東南部，包括鱈角（Cape Cod）和瑪莎葡萄園島（Martha's Vineyard）等地。

波士頓市長吳弭（Michelle Wu）在推特發文說：「我們從今晚開始宣布降雪緊急狀態，鼓勵居民待在家。」

從南北卡羅來納州一路到緬因州，也在冬季風暴警報範圍，預計當地從28日下午開始降雪持續到29日，風速可能達到每小時80公里。

住在新澤西州的NWS氣象學家歐海拉（Patrick O'Hara）說：「這將使出行變得幾乎不可能，這是今年第一場超級大風暴。」

根據氣象預測，紐約市積雪可能達23公分。紐約州州長侯可（Kathy Hochul）在推特發文說：「這個週末請密切關注當地氣象預報，不要開車，也避免不必要的旅行。」

社群網站流傳的照片顯示，民眾趕在暴風雪來臨前擠進商場採買民生物資，架上商品被一掃而空。

1978年，新英格蘭地區因一場可怕的暴風雪陷入癱瘓，波士頓地區降雪量達68公分。這場災難性大雪奪走數十條人命，許多人受困家中，主要公路關閉長達1週。