電動車大廠特斯拉日前警告，供應鏈問題要到明年才能緩解，即便如此，執行長馬斯克仍看好今（2022）年銷量可望成長50%以上。但華爾街分析師紛紛打槍，對特斯拉2022年雄心勃勃目標抱持懷疑態度，直呼根本是妄想。

特斯拉第四季財報營收與獲利均超乎市場預期，馬斯克在本周法說會後表示，考量供應鏈短缺因素明年才會緩和，今年可能不會推出Cybertruck等新車款，以免削弱產量成長。但他卻預期，2022年銷量將比去年成長逾50%，可望突破140萬輛，主要歸功於新廠加入和現有工廠增產。

特斯拉今年不推出任何新車型，意味著市場期待的電動皮卡Cybertruck，上市時間恐又要延後。此外，特斯拉主打的電動卡車Semi和電動超跑Roadster，交車時間可能要延到明年。

雅虎財經報導，富國銀行分析師Colin Langan表示，特斯拉出貨量要成長50%，這種說法令人質疑；但他話鋒一轉，推估一旦德州奧斯汀和德國柏林新廠投產，產能可望衝上200萬台，屆時特斯拉將主推Model S和Model Y兩款車型，並躋身市場最暢銷車款之列。

Langan認為，豐田汽車價格凸顯出與特斯拉有相當大落差，如TOYOTA RAV4基本款約為28,000美元，而特斯拉Y系列價格介在58,000美元至 59,000美元之間。

2019年豐田賣出了Camry和RAV4車型約220萬輛汽車，特斯拉跟豐田競爭，必需製造出同樣的產量，這是一個相當高的門檻，若新產能上線，真正考驗才剛開始。

摩根士丹利還警告，由於供應鏈問題，特斯拉工廠已經連續好幾季產能不足。特斯拉指出，今年不會推出新的車型，市場關注的純電動皮卡Cybertruck、純電動卡車Semi與新一代純電動超跑Roadster等都將錯過生產計畫。

特斯拉示警，供應鏈瓶頸今年仍將持續，且今年不推出任何新車型，消息一出，周四股價重挫逾11％，周五（28日）跌深反彈2%至846.35美元。特斯拉股價從1月3日高點1199美元殺到周五盤中最低792美元，近1個月以來股價重挫逾30%，早已墜入空頭熊市。