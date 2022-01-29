羨慕還忌妒？1名在台中水湳市場的女攤商日前穿著平口洋裝小露香肩賣菜，沒想到卻遭1名婦人怒指穿著清涼、露胸賣菜，對方還不斷拿手機偷拍並稱會檢舉她，她事後無奈PO文；網友則留言「他老公是不是天天來找妳買菜」、「哪一家，我要用新台幣制裁你」。

該女網友在臉書「爆廢公社」發文表示，她是1名在台中水湳市場販售蔬果的菜販，某天她穿著平口洋裝、化妝在攤位賣菜，卻被1名路過婦人看到後不斷指責她穿著清涼、裸露，甚至當眾罵她「露胸賣菜」並拿手機來回偷拍，她當下時在氣不過回應「要拍就拍美ㄧ點嘿」。

台中水湳市場的女攤商日前穿平口洋裝小露香肩賣菜，沒想到卻遭婦人怒指穿著清涼、露胸賣菜，對方還不斷拿手機偷拍並稱會檢舉她，她事後無奈PO文。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

女網友說，「台中水湳市場小心這個雜某，今早在市場遇到『肖欸』說要檢舉我」，她事後發文將當天的穿著照曝光，只見她穿著平口緊身小洋裝露出鎖骨與肩膀，頭上則綁起馬尾和化了妝。

網友則留言「哪一家，我要用新台幣制裁你」、「他老公是不是天天來找妳買菜」、「因為她一輩子都沒那個身材露，嫉妒啦」、「客人被妳搶走了，當然生氣」、「阿婆是沒看過賣菜的美女？」「可怕的是改天阿嬤露胸來跟妳買菜」、「老公是不是在妳的攤位附近徘徊不走？」「先不說她了，妳才露這麼一點是不是犯規了」、「要過年了年獸都跑出來了」。