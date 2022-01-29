網紅「理科太太」（陳映彤）與台裔美籍老公「理科先生」John去(2021)年底結束5年婚姻，但因財產分配等問題沒有共識，今(2022)年1月還到法院進行「離婚調解」，且協商歷時長達4小時。理科先生昨(28)日在IG貼出與兒子的影片並宣告：「這場戰役小贏」，又在限時動態PO出網友轟他是「軟渣男、把小孩當獎盃」的私訊，要他今後「可以不要再跟女生拿錢了」、「私下別再騷擾網友」，令理科先生趕緊發文自清。

理科先生昨(28)日貼出2段與兒子的影片，以英文發文表示「感謝每一個支持他的人」，讓他看到兒子邁爾斯，更宣稱自己打贏了一場「艱困的戰役」，並獲得「小贏」。理科先生也透露，現在他終於可以在「不用被監管的狀態下」和兒子相處，也能像這樣放開「傻傻玩自拍」。

理科先生並引述DC美漫《救世奔跑》（Salvation Run）的情節，來影射自己的「官司奮鬥史」，他說在故事情節中，當人物們遇上艱困環境、甚至有輸的可能時，故事中的領導人物「冷凍隊長」總會說出一句名言：「為什麼我們堅持在這個地方？不是因為我們最強壯或最有力量，而是因為我們不放棄。」、「對方會朝我們丟出他們所有的武器，但當其他人都放棄的時候，我們就是會回來。」

但這則貼文下方出現了不少網友的負面評語：「能多看小孩確實值得開心，但又再筆戰前妻嗎？一樣套路不膩啊」、「大過年了，在那哭夭什麼啦！整個影片你讓人看了很不舒服」、「女方都沒有在評論，自己在那覺得贏？贏了什麼？又在那用小孩名義酸前妻」。

理科先生昨(28)日也在IG限時動態貼出一名網友的私訊，對方轟他是「軟渣男」，針對他的發文說，「開心『贏回』孩子的當下，有沒有打算共同撫養這個孩子？」痛斥他「你就是個小白臉，吃軟飯的」、「好處都被你佔盡了！把小孩當作獎盃，真是很不要臉耶！」本來還有點同情他，但因他拿小孩當作獎牌「一個男人做成這樣也是枉費了」，還要他私下別再騷擾網友，「不用再請你會中文的親友團一直攻擊反對你的網友」。

理科先生在IG限時動態貼出網友私訊，對方轟他是「軟渣男」。（圖／截取自理科先生IG限時動態）

該名網友情緒相當激動，而且從去(2021)年9月到11月就開始發私訊罵理科先生：「你好噁心」、「是男人就要有擔當一點」、「得了吧你」並多次試圖撥打語音通話。理科先生昨(28)日曝光私訊內容後直接點名該網友，強調若是對方知道任何有關資訊，歡迎直接與他聯繫。