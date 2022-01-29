王宥忻今出席代言記者會。 （陳怡誠攝）

財富女神王宥忻和所飼養的羊駝麥可、GAGA今（29日）受邀出席「沛思特Petstar」代言記者會，適逢春節將至，王宥忻與羊駝們搭配造型亮麗現身。受訪聊起新年計劃，王宥忻表示籌辦許久的萌獸樂園預計7月開幕，樂園地點從原本預計的北投區，改至她之前砸2億多購入、位於台北市八德路一處約800坪的房子，交通更為便利；此外，她的建設公司也將打造第一個建案，粗估將投入4、5億元。

王宥忻家中飼養9隻萌獸，包括2隻羊駝、2隻迷你驢、1隻食蟻獸、2隻英國長耳兔、1隻狗及1隻貓，對於羊駝麥可接下第一個代言，王宥忻開心又驕傲麥可的代言收入，可以幫忙分擔家裡其他萌獸的生活費；她也對於現今民眾越生越少、「毛孩」越養越多特別有感，表示：「在台灣，毛小孩已經比真小孩還多！寵物市場一年的產值約達580億元新台幣。」

王宥忻分享每天花很多時間和萌獸們相處，以羊駝為例，每次洗澡都是大工程，麥可每2週洗澡加上吹毛的時間需要4小時，還要定期請修蹄師傅來家裡幫牠們修蹄、剪指甲、修毛。記得有一次麥可的牙齒被其他萌獸踢斷，王宥忻趕緊帶牠去台大醫院磨牙，「過程中需要幫麥可打麻醉，我也很緊張，怕他不習慣麻藥會有什麼危險」，照顧動物就像照顧小孩一樣需要用心、花時間陪伴他們。

不僅如此，近來發情的麥可脾氣相當躁動，加上母羊駝GAGA還沒長大，無處發洩的麥可經常在家裡吐了滿牆口水，王宥忻無奈之餘只能趕緊幫麥可配對新對象，今活動當場徵婚找媳婦，還透過現場的寵物溝通師了解懷春羊駝麥可的煩惱、羊駝GAGA的心情。