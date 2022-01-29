高雄市29日再增6例確診個案，3例為高雄港群聚，3例為宜蘭礁溪長榮酒店群聚。小港區1例與高雄港群聚確診個案為上下樓鄰居，在公用停車空間停留2分鐘染疫，衛生局特地匡列該公寓20人隔離並設置採檢站。

案18771足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

衛生局表示，高雄港群聚再增3例，案18800是案18307的同住接觸者，23日就被匡列居家隔離，27日發病就醫確診。案18772是案18211的職場接觸者，也在匡列範圍內，28日發病就醫確診。案18775與案18352是同棟公寓上下樓鄰居，在公寓樓下密閉的機車停車場碰面2分鐘，24日發病就醫，29日確診。衛生局已在當地設置採檢站，讓有疑慮的民眾篩檢。

案18772足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

案18773足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

宜蘭礁溪長榮酒店群聚再增3例，大寮母子三人的5歲幼童傳染給幼兒園案18771、6歲幼童。母親案18703、23日曾與案18773、案18774及台南確診案例聚會吃飯，進而傳染。

案18774足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

外傳案18703發病前、14日就曾就醫，恐將病毒帶至宜蘭，但市長陳其邁表示，宜蘭是Omicron美國病毒株，與高雄傳播鏈的病毒株不同，需待基因定序釐清。

案18775足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

衛生局表示，潘炤穎表示，案18703、14日及20日都曾就醫，但兩次症狀不同，經流行學和接觸風險的研判，20日感染相對合理。目前衛生局已自宜蘭衛生局掌握與案家同一時段入住飯店的高雄旅客名單，進一步疫調中。

此外，幼兒園內很難落實戴口罩、保持距離，加上使用教材、玩遊戲容易肢體碰觸，擔心疫情進一步擴散，已擴大匡列師生217人。

上述染疫者的足跡及疫調如附圖。