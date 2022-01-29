Bridget Fonda seen for first time in 12 years on 58th birthday https://t.co/xFKqbrtcnp pic.twitter.com/06Gz09B3np — Page Six (@PageSix) January 28, 2022

《紐約郵報》（New York Post）報導，曾在多部電影中性感登場的美國女星布莉姬芳達（Bridget Fonda），近期睽違12年重新出現在眾人的目光前，被發現苗條身形已「面目全非」，穿著也十分隨意，讓人感嘆歲月不饒人。

《紐約郵報》專欄網站「第6頁」（Page Six）報導，現年58歲的布莉姬芳達，先前被拍到於洛杉磯開車出門購物，身材明顯較年輕時豐滿許多，且身上穿著鬆垮垮的橫條紋針織衫，並搭配寬鬆的黑色運動長褲。「第6頁」表示，與她在好萊塢（Hollywood）的巔峰時期相比，簡直可說是「面目全非」。

布莉姬芳達來自著名的美國演藝家族，祖父是奧斯卡影帝亨利方達（Henry Fonda）、父親為1969年經典公路電影《逍遙騎士》（Easy Rider）主角之一的彼得方達（Peter Fonda）、姑姑則是奧斯卡影后珍芳達（Jane Fonda）；她自己則曾於《教父3》（The Godfather Part III）、《雙面女郎》（Single White Female）、《單身貴族》（Singles）、《雙面女蠍星》（Point of No Return）、《醜聞女神》（Scandal）等電影中演出，多次擔當性感角色。

布莉姬芳達曾於1990年獲得金球獎最佳電影女配角（Golden Globe Award for Best Supporting Actress）提名，2002年再獲得金球獎最佳迷你影集或電視電影女主角（Golden Globe Award for Best Actress- Miniseries or Television Film）提名。不過她2003年2月於洛杉磯遭遇嚴重車禍，導致脊椎骨折，最後選擇退出演藝圈。她2003年與曾兩度獲得艾美獎（Emmy Awards）的美國音樂家丹尼艾夫曼（Danny Elfman）結婚，婚後育有一名子女。