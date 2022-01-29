總統府昨天召開國安會議，蔡英文總統作出三項指示，持續密切關注烏克蘭情勢，確保台灣的安全與台海及區域和平穩定；落實防疫工作，呼籲戒慎而不恐慌；落實民生物資、物價穩定措施，維持總體經濟穩定。對此，有港媒分析認為，這三個問題牽動國內外複雜情勢，近期可能都無解。

港媒《中評社》29日撰文分析，從台灣國安會議討論的主題及蔡英文的指示可以看出，台灣執政當局已感受到內外情勢複雜，挑戰巨大。概括而言，面臨的主要問題有三個：

第一，台海局勢嚴峻複雜，在國際政治風雲與經濟風險的疊加影響下，台海方向的不確定不穩定性增多。

第二，近期台灣本土新冠疫情多點爆發，加上輸入性確診案例持續增加，疫情防控形勢依然嚴峻。

第三，受國際通脹、全球疫情及兩岸關係等疊加影響，一些民生物資短缺，通脹壓力加劇，民生問題突出，亮麗的經濟增長無法惠及百姓，軍公教加薪也無法改善整個社會經濟氛圍。

《中評社》分析並指出，更值得一提的是，這三個最為突出的政治、社會和民生問題，不僅現實存在，而且近期都無解，甚至都存在進一步惡化的可能。