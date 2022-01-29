最早國運籤! 五甲關帝廟:疫情恐燒到農曆7月｜包紅包"禁忌"! 對摺"會漏財" 招財運有撇步?!

年關將近，新的一年裡國運會如何發展，也是大家關注的焦點。高雄五甲關帝廟抽出全台最早國運籤，其中年詩的部分是中平籤，還預言了疫情走勢，廟方解籤指出，疫情可能會持續到過年後，且恐怕會一路燒到農曆七月，直到冬季才會好轉。

《中天新聞》報導，五甲關帝廟日前抽出虎年(壬寅年)的國運籤，其中「年詩」的內容為「壬開世運福無邊，寅守人生樂自然，年內疫癘超苦海，民生自穩各修緣」。對此，廟方人員表示，「年內疫癘超苦海」，這個疫癘，就是說疫情非常的嚴厲，可能要到七月才能超苦海。

二月籤詩內容則為「花香遍地叫塵埃，造功佈德自消災，天恩浩蕩民樂業，佛仗接引化內排」，顯示疫情會持續到過年後；而七月籤詩的內容則是「瓜虎落地脫苦因，福祿有存善德真，正教扶鸞成道果，養性修來重慈仁」，廟方解釋，直到農曆七月疫情才會漸漸好轉。

同時，神明也在籤詩中指示出物價波動的問題，比如四月籤詩的內容為「梅海波浪望平行，農牛耕田費內心，萬物齊飛求穩定，人人獲福展才能」，代表物價還會上漲；九月籤詩「菊出光明耀九天，海運通來萬國年，駿馬奔騰日夜樂，民心安泰結奇緣」則顯示海運的業績會和去年一樣嚇嚇叫。而雖然整體籤詩是「中平」，但廟方也指出，進入冬季後情況會好轉，各行各業都能大豐收。