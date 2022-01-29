春節連假長達9天，南投縣衛生局協調縣內醫院維持正常急診及住院服務；過年防疫也鬆懈，民眾可以到縣內33家醫療院所接種新冠肺炎疫苗，提升防疫力；過年團圓聚餐飲食要節制，慢性疾病患者需按時服藥。

衛生局長陳南松指出，縣內醫院初一至初五上午，都提供門診服務，包括南投醫院、埔里基督教醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院、南投基督教醫院、曾漢棋綜合醫院等，其他醫院採部分開診方式，民眾如有需求，可先查詢預約再就醫。

過年期間，品嘗美味也要注意健康，糖果、開心果及魷魚絲等零嘴，也不能吃太多，以免造成身體負擔。南投醫院營養師陳佳祺提醒民眾，選購年菜時要留意熱量標示，盡量選擇煮、蒸、拌、滷、烤的方式，少選擇煎、炸料理，並注意烹煮適量即可，避免隔餐再加熱。

慢性病患者部分，糖尿病患者應注意碳水化合物的攝取，以免影響血糖；高血壓患者避免攝取過多滷汁、醃製品等高鹽分食物；腎臟病患者需留意蛋白質及礦物質的攝取；痛風患者要避免飲酒及大魚大肉；高血脂病人應避免油炸、高飽和脂肪食物攝取。

南投醫院春節不打烊，除夕至初五每天都提供門診服務，並且全天候提供24小時急診和小兒專科急診服務，全年醫療服務不中斷；院長洪弘昌也提醒民眾，應配合中央流行指揮中心的防疫政策，落實手部衛生及戴口罩等個人防護措施，減少不必要的移動、活動或聚會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域。

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