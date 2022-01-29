太麻里華源觀景台附近的「台版天空之鏡」，絕對是遊台東的口袋名單之一。（莊哲權攝）

卸下議長職務的李錦慧近幾年致力於台東縣太麻里觀光行銷，他說，太麻里美景處處，「天空之鏡」無敵海景最療癒、新完工的曙光觀景台日出列車，不管是鐵道迷、追花迷，這些美景總是深深烙印在每個遊客心中，是過年全家出遊的最佳選擇。

從議長職務華麗轉身成為太麻里旅遊達人的李錦慧說，一步出太麻里車站，相信不少人便會被眼前的美景所吸引，筆直的日升大道，排列著路燈，彷彿海鳥往上飛，緩緩下坡後連接著湛藍的太平洋海色，海平面的盡頭接續著蔚藍的天空，這是旅人們對於太麻里的第一印象，也成為IG上超夯的必拍打卡點。

距離太麻里車站不遠處的「太麻里平交道」，駐足於西邊向東眺望，平交道後方映襯著湛藍的太平洋，彷彿有幾分灌籃高手片頭曲場景，因此聲名大噪，吸引不少人特地駐足拍攝。

在華源觀景台居高臨下可鳥瞰W型的華源海灣，遠處還可看到都蘭山、及萬家燈火的台東平原，附近1座農用蓄水池被喻為「台版天空之鏡」，照出天光雲影，拂曉時霞光萬丈、變化多端的視覺饗宴，絕對是遊太麻里的口袋名單。

剛完工的曙光觀景平台，不僅太平洋及華源灣盡入眼底，清晨普悠瑪列車迎著日出，並與公路同時入鏡，絕佳視野不輸多良火車站，也成為鐵道迷搶拍火車的熱區。

另外，曙光園區沙灘上有大腳巨人及藍白拖裝置藝術，彷彿就是享受太麻里慢生活的寫照；而金針山從青山農場到深山亞都周遭的櫻花也都正盛開，太麻里處處都是美景。