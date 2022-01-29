高雄科技大學1月21日接獲通報有一位學生確診案例，高雄市政府衛生局通知校方協助疫調並明確匡列需採檢隔離名單後，高科大在高雄地區集中檢疫隔離的師生共113人，於27日經PCR二度採檢全數陰性，依衛生局通知於今日順利出關，可以安心返家過年。

高科大該確診案例，21日深夜從北部傳回一位學生確診後，校方隔天即按市府衛生局指示，提供自1月初起2週內與該生的接觸名單，由衛生局召回匡列採檢師生，22日學校即完成校區全面清消，按市府要求清出隔離宿舍並妥善安置檢疫師生。

由於高科大是國內第一例由大學負責大規模匡列及檢疫宿舍隔離的案例，教育部高度重視，希望能完備宿舍檢疫流程，做為因應疫情開設檢疫宿舍的參考範本，因此師生在檢疫期間，由校長楊慶煜及副校長俞克維親自坐鎮指揮，帶領校內相關部門同仁全力投入防疫工作。

檢疫期間學校衛保組主動調查檢疫師生疫苗接種情形，有高達9成左右的師生機皆已完成二劑疫苗的接種。對此，教育部委員高度肯定，認為妥善的檢疫隔離、完整的疫苗接種，若後續檢疫結果均為陰性，應有機會在過年前順利解除隔離。

22日陸續被通知回校檢疫隔離的師生，拖著大包小包行李，懷著忐忑不安的心情，回校報到，不知是否會在校內過年，在住服組老師的協助下，快速通過檢疫後入住後，學校也盡全力在照顧這100多位師生。

今天零時，在完成隔離檢疫後，部分家長已迫不及待開車到校區內準備接送學生回去，趕得及在年前回家團圓，對家長和學生都是感動，很多家長也表達感謝學校這一周來日以繼夜的照顧學生，讓大家都平安健康的回去過好年。

校方指出，後續師生們還有7天的自主健康管理，學校仍會持續關懷和追蹤，希望疫情之下師生皆能平安健康。