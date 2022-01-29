今年春節連續假期共有9天，依往年經驗，假期越長越有時間分散國道車流，昨日國道車流量較去年同期減少3％，今日則較去年減少9％。交通部高速公路局預估，明日國道交通量與今日差不多，上午南向有5條易壅塞路段需要注意。

高公局指出，國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3土城至關西、快官至霧峰、國5南港系統至頭城，白天容易壅塞，南向用路人可考慮下午再出發，避開車陣。

交通部長王國材上午前往高公局北區交控中心視察，他說，今年春節連假國道交通量減少，可能與今年除夕前有3天假期可供分流，以及陰雨天氣因素有關。

公路總局則預估，明日白天預估車潮仍是較集中於銜接國道路段，包含台64線接國3中和交流道路段、台65線接國3土城交流道路段及台74線台中環線路段。部分觀光風景區周邊預計會陸續出現車潮，包含台2線、台2乙線淡水~關渡路段、台2線萬里~大武崙及台3線大溪~慈湖等路段。