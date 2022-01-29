大部分的人都曾經說過謊，有些人說謊一下就被看穿，有些人卻能做到天衣無縫。星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，雙子座、處女座、天秤座、雙魚座最擅長說謊，只要他們有心欺瞞，無論是誰都難以拆穿他們的謊言。

▍1.雙子座

雙子座從小就討人喜歡，長輩都誇這個孩子「會說話，機靈」，但也可能是因為他們最擅長說假話，畢竟在風象、變動星座的雙重加持下，雙子座的應變能力很強，造就了他們見人說人話，見鬼說鬼話的特質。在社交場合上，會撒謊的人，往往更受歡迎，這也是雙子座在社交領域能有出色表現的原因之一。

說八卦的時候，雙子座喜歡添油加醋把事情描述得更浮誇而充滿戲劇性；職場上，雙子座可以把小小的專案吹噓成年度計畫案；談戀愛的時候，雙子座很會說甜言蜜語來蒙混過關。對雙子座而言，說點違心的場面話，哄得大家都開心，又有什麼關係呢？

▍2.處女座

大部分人一想到處女座，都會聯想到嚴謹可靠的形象，但其實被水星守護的處女座，不僅會說謊，而且還很擅長說謊，有強大的邏輯和縝密的心思做後盾，即使是說謊也能讓事情的因果關係聽起來格外合乎情理。

處女座說謊，通常是因為兩個出發點，一是為了維護個人形象的口是心非，也為了讓自己心裡過得去。至於另外一點，處女座其實很怕麻煩，如果一件事情撒個謊就能解決，那何樂而不為呢？處女座說謊很少被發現，除了措辭縝密，更重要的是他們往往打死也不承認自己撒謊，除非被赤裸裸地抓住把柄，不然氣勢強的就好像真的沒有撒謊一樣，實在是高明。

▍3.天秤座

被金星守護的天秤座，可能這輩子都想要把氣氛和諧維持到底，為了避免衝突，他們常常會說謊，例如他們通常都不擅長拒絕他人，比起大大方方的直接表明心意，他們會更傾向於找個理由撒謊，什麼臨時有事啦、身體不舒服啦，然後為了要圓這一個謊，接著撒無數的謊言。

天秤座也會為了掩蓋一些看起來不那麼美好的事情而撒謊，明明最近的生活烏煙瘴氣，對婚姻生活滿腹牢騷，但在外人面前，卻努力營造出一副歲月靜好、神仙眷侶的樣子。其實天秤座不喜歡說謊，但了維持某種美好的秩序，他們總能找到各種各樣不得不撒謊的理由。

▍4.雙魚座

作為第十二個星座，雙魚座幾乎結合了前面十一個星座的各種特質，他們生來就是非常變幻多端的存在，常常被戲精附身。又因為受守護星海王星的影響，雙魚座骨子裡會帶有一點「以欺騙為樂」的特質。他們撒謊甚至不需要理由，謊話脫口而出的時候，壓根沒有想太多，也意識不到自己在撒謊，只是為了讓自己過一把戲癮，就像一個演員，隨時渴望一個舞台。

在想像力的加持下，雙魚座非常會編故事。很多人說雙魚座出渣男，那是因為他們熱衷於講故事，剛認識的時候，先講述自己悲慘的感情史，曾經為愛付出多少，受到多少傷害，有麼多渴望遇見一個真正懂自己的女人，博取到同情後，接著又開始畫餅，描述你們未來生活的藍圖，讓對方滿懷期待，夢想同他們一起奔赴未來。但雙魚座嘴裡的過往和將來，真心與愛意，有幾分真幾分假，著實需要張大眼睛仔細辨別。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】