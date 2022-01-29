高市府首度嘗試使用來自中央發配的兩款抗病毒藥物治療確診者，市長陳其邁29日表示，高雄市目前還未出現重症病例，但已嘗試投藥在一名有B肝病史的年長確診者，狀況ok沒問題。

衛生局長黃志中表示，高雄收到中央配發的抗病毒藥物有兩種，廠牌分別為輝瑞與默沙東，可對抗新冠肺炎，目前已配發到專責醫院。

陳其邁表示，今天中午某醫院感染科醫師報告，一位年紀大確診長輩有B肝病史，嘗試使用抗病毒藥物，狀況ok沒問題。根據現有的臨床實驗報告，藥物對於預防重症比例效果不錯，高雄目前也未出現重症病例。