農曆春節，不少民眾都會到彩券行試試手氣，一圓中獎夢，不過刮刮樂的玩法跟兌獎方式十分多樣化，尤其過年期間還可能會有特殊加碼，民眾不見得搞懂全部遊戲規則。日前就有網友好奇，看見客人沒刮中的刮刮樂可不可以直接拿走？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人曝光彩券行的「暗黑手法」，幸運的話，一整年下來能進帳幾十萬！

原PO日前在臉書社團《我愛刮刮樂 ~ 刮卡做公益》PO文問道「客人買的刮刮樂沒有中獎，然後丟在桌上或垃圾桶裡，可以拿走嗎？店家會怎樣嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「詢問店家是否可以，默默拿走其實挺不好的」、「沒中的刮刮樂資產應該還是屬於彩券行，應該不要偷偷拿走比較好喔」、「要是客人有中獎誤丟，回頭調閱監視器，恐怕會觸法」。

不過也有內行人透露，彩券行在結束營業後會把客人丟掉的刮刮樂刮乾淨後再對獎，一年下來能多賺幾十萬元，「有問過老闆，他們都會回收再掃描，有時候會有漏網之魚，他們可以賺錢，還是要先問過人家介不介意，比較沒爭議」、「店家收回去掃，幾萬張應該會有一些漏掉的可以賺」、「之前就有發生過客人以為沒中丟垃圾桶，老闆打烊後撿起來對，居然中100萬」、「我之前也撿過，有中7500元，後來跟員工對分」。