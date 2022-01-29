為了幫小農促銷鳳梨釋迦，也讓春節期間來台東的遊客可以把好吃的釋迦帶回家，台東縣政府協助生產合作社等單位，小農向縣府或農會報名後，即日起到2月6日春節連假期間，可以開著小發財車在人潮聚集的各景點賣釋迦，小農對此「特例」反映熱烈，約150餘位農民報名。

台東在地鳳梨釋迦小農在縣府農業處輔導下，結合各級農會、釋迦生產合作社、鳳梨釋迦自救會等單位，以3、5位小農集結小市集方式，29日起在以自己發財車當作攤位並插上縣府、縣農會提供之「好釋攏底迦」旗幟及標示牌，於台東各大景點、農會展售中心旁、省道、縣道等周邊販售鳳梨釋迦，讓返鄉或是到台東旅遊的遊客在台東各個角落都品嘗到鳳梨釋迦。

許家豪指出，29日第1天因為下雨影響小農出門擺攤意願，不過東河農會在便利商店的對面已有擺攤，台東地區農會也會在原生植物園區內販售，農民對此措施反映都頗熱烈，不少原本不知情的小農民都排候補領標示牌及旗幟，約有150餘位釋迦小農報名 。

許家豪說，過年前有鳳梨釋迦小農向縣府反映，春節連續假期各大果菜交易市場、宅配、物流等運輸業都休息，鳳梨釋迦在過年期間通路大為減少，縣長饒慶鈴即指示農業處協助發起，再由台東縣農會整合的「好釋攏底迦」小農市集，創造出不同以往的銷售模式。

饒慶鈴表示，12月至3月正是台東鳳梨釋迦農產品盛產時節，希望來造訪台東的遊客，在欣賞美景的同時，也能帶著台東特產鳳梨釋迦，做伴手禮，又甜又Q，送禮自用兩相宜。