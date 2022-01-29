新北市消防局統計2021年新北市119共接獲近60萬通報案電話、為全國最多，其中近10萬通電話為非緊急報案電話。（消防局提供）

新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松提醒，市民朋友於撥打119報案時，請謹記「人、事、時、地、物」等五大重點。（消防局提供）

新北市消防局統計2021年新北市119共接獲近60萬通報案電話、為全國最多，其中近10萬通電話為非緊急報案電話，包括無聲電話、撥號錯誤、查詢服務、惡意騷擾及謊報等，約占報案來電6分之1。消防局呼籲，共同珍惜救災救護資源，留給需要即時幫助的人。

消防局表示，全市轄內平均每月接獲約500餘件火警報案、近1.6萬件救護服務與近萬件其他救援案，並於緊急案件發生時與市民朋友以Facetime視訊回撥了解現場狀況並進行線上救護諮詢與指導，讓市民朋友於救護車抵達前便能即時獲得消防人員協助。

新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松提醒，市民朋友於撥打119報案時，請謹記「人、事、時、地、物」等五大重點，告訴119執勤人員，「報案人資訊（自我身分、連絡電話）」、「發生什麼事情（火災、救護或救助）」、「事件發生時間」、「事件發生地點」及「敘述現場狀況」等，以利派遣，把握黃金救援時間。

此外，濫用119報案電話將排擠到真正有需要協助的人。依據《消防法》規定：謊報各類災害或無故撥打119，可處以3000元以上、1.5萬元以下罰鍰。消防局局長黃德清提醒市民朋友共同珍惜救災救護資源，留給需要即時幫助的人。