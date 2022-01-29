女生下體外觀多為天生，男友白目1句話讓她超崩潰！1名女網友日前被現任男友問說交過幾個前男友，對方還一直追問「之前很常跟他們打砲嗎？」她回答沒有，男友竟脫口「因為我覺得妳陰唇就很像被糟蹋過」，讓她相當崩潰且氣憤，事後甚至覺得很自卑，不想再與男友發生關係了。

該女網友在Dcard上發文表示，她與男友交往2、3年，床事沒有減少，但男友日前突然問她教過幾任男友，她回說5任，男友則繼續問「那妳之前是很常跟他們打砲嗎？」她則說前男友如果想要會跟她說，但頻率沒有很多，還說「我跟你在一起才有很多啊」，而男友則一再問她與前男友的性事頻率，最後脫口「因為我覺得妳陰唇就很像被糟蹋過」。

女子被男友說「我覺得妳陰唇就很像被糟蹋過」，讓她相當崩潰且氣憤。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她當下聽到那句話有點不開心，認為自己遭嫌棄了，她說女生下體長怎樣多是天生造成，不是外型不佳就是私生活很亂，她自從聽到男友說那句話後開始感覺自卑，甚至不想發生關係了，「畢竟我自己又看不到我下面長什麼樣子，又不可能為了他去做什麼整下面的手術」。

其他網友則留言，「分了吧 這種臭X留著幹嘛」、「超沒禮貌的啊，我覺得你必須跟男友溝通，讓他知道這樣說很沒禮貌」、「那他的下面是五任中最醜的，還不清乾淨，分手給他，自己DIY」、「不分手等過年喔，給他紅包錢去割包皮啦」、「這種繡花針可以分手了」。