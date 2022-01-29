許多人的小時後應該都有被媽媽翻抽屜、偷看日記的經驗，雖然知道這是媽媽表達關愛的一種方式，不過還是多多少少希望自己能保留一點隱私。就有網友抱怨他從小抽屜就被媽媽翻到大，每次不爽就被回「我是你媽」，讓他很無奈，好奇大家的爸媽也會這樣嗎？

一名網友在《爆怨2公社》發文表示，從小他媽就很神經質而且常亂動原PO的東西，每次向媽媽表達不滿卻總是用「我是你媽、為什麼不能管你？」為理由搪塞，讓想有隱私的原PO婚後離開家裡，寧可辛苦一點在外租屋，不過原來的房間仍保留著，還有放一些以前的玩具和東西。

原PO表示，日前為了拿舊衣服回老家一趟，竟然發現書桌的抽屜裡被翻過，當下直覺是媽媽翻的，但媽媽卻矢口否認，為此大吵一架，媽媽還用很難聽的話諷刺原PO，「是不是裡面有見不得人的東西？」，不過原PO慶幸這次她沒發現藏在最底層的正版情色光碟，害原PO現在得想辦法拿回家再找個不被老婆發現的地方藏好。最後原PO好奇：「到底是我自己太小題大作，還是大部分的爸媽也都會這樣？」。

貼文引起大家共鳴，紛紛表示「我媽也是這樣！」、「以前的家長不懂什麼是尊重，我媽到現在還會開我的信」、「我爸也是差不多，什麼都要管」、「家家有個難懂的媽」，還有許多網友被原PO要藏的東西笑翻，「那個，你不介意的話，我家可以借你藏」、「不給老媽老婆知道，給廣大網友知道癖好」、「媽媽可能想跟爸爸一起看」。