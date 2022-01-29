中部一名7旬鍾姓男子，去年11月下旬接到電信公司語音來電，聲稱電信合約到期，且積欠電信費1萬2000元未繳納，若不繳清將進行停話，並幫忙轉接給自稱165反詐騙專線張警官。

張警官聲稱鍾男的個資遭冒用，涉及偽造身分證及刑事案件，案件已移由地檢署陳主任檢察官偵查，接著一位自稱陳主任檢察官來電，聲稱鍾男涉嫌販毒及洗錢，透過LINE傳送「執行票令」給鍾男，要求須付監管款項才能從嫌疑人身分轉為證人。

鍾男陸續臨櫃提款及交付款項給前往家裡收款的2位專員4次，專員第5次更向鍾男收取銀行存簿、提款卡及中華郵政提款卡，佯稱於案件偵審後相約於地檢署歸還，鍾男後來發現銀行及郵政帳戶遭提領一空，才驚覺遭到詐騙，共計遭詐1600餘萬元。

警方表示，假檢警詐騙會有3階段話術陷阱，首先假冒公務部門、電信公司或健保局人員，聲稱被害人身分遭冒用、健保卡濫用遭停卡及申辦電信並欠繳電話費等，然後轉接給假警察，聲稱涉及刑案、人頭帳戶、詐欺共犯等，且偵查不公開要求當事人不得透露。

再轉接假檢察官、法官，謊稱被害人「身分遭冒用協助申請資金公證」、「收取資金控款」、「監管帳戶」，並出具假地檢署「監款科」、「公正帳戶」等票令。

刑事局提醒，檢警不會監管任何的人帳戶，更不會要求收取現金或存簿，民眾聽到「身分遭冒用協助申請資金公證」、「監管帳戶」等關鍵字時，就是詐騙！現行法令檢警不可能用電話做筆錄及傳真公文，或加LINE要求按時打卡回報及收監款。