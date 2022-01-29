曾奪下2018年韓國小姐亞軍的徐藝珍（서예진音譯），近日因為酒駕登上社會版面，不僅撞爛百萬名車，還醜態百出，2度拒酒駕更罵警察髒話，形象全毀，影片曝光後，讓網友都震驚不已。

徐藝珍28日凌晨，醉醺醺駕駛一輛白色賓士車，結果撞上路邊樹木，導致車頭、保險桿全毀，而她從駕駛座下來時，還因為酒意無法好好站著，更露出詭異微笑，直到警方到場要求她酒測時，她先是拒絕，後來直接哭出來，第3次才接受酒測，酒精濃度高達0.108，已經達到吊銷駕照的標準。

徐藝珍百萬賓士車撞爛，路邊樹木也被撞到剝落。(圖／翻攝自VIDEOMUG YouTube)

而醉到神智不清的徐藝珍，還對關心她傷勢的員警飆髒話，醜態百出的模樣全被拍下來，還要勞煩父母到場幫忙善後。1997年出身的徐藝珍，擁有超過170公分的高挑身材，還是標準的富二代，畢業於梨花女子大學，有顏又有頭腦的她，2018年參加韓國小姐選拔，獲得亞軍後，同年擔任KBS節目《直播早晨真好》播報員。

徐藝珍外型甜美、身材高挑。(圖／取自韓網)

本來以甜姐兒形象示人的徐藝珍，現卻因酒駕毀了原本的正面形象，讓她在網路上被罵爆，目前她也把IG帳號轉為非公開。